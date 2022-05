Premiera in Dambovita! Camera de Comert a pus la dispozitia jurnalistilor un centru de presa

Dupa mai bine de 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, o institutie din Dambovita, in speta Camera de Comert, Industrie si Agricultura, a facut un gest rezonabil, de solidaritate, de suflet pentru reprezentantii mass-mediei locale.Presedintele Valentin Calcan a promis, in urma cu doi ani, cand a venit la conducerea Camerei de Comert in urma unui proces de alegeri, ca se va preocupa sa amenajeze la nivelul institutiei un spatiu pentru jurnalisti. Un loc civilizat, confortabil, dotat cu ... citeste toata stirea