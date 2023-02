Preotul Gheorghe Dinu de la Adanca a trecut in vesnicie

Intreaga comunitate a satului Adanca si reprezentantii Primariei Gura Ocnitei deplang trecerea la cele vesnice a preotului Gheorghe Dinu, care a slujit in Parohia Adanca intre anii 1975-2008.Preotul Gheorghe Dinu s-a nascut la 16 mai 1940 in Voinesti, Dambovita. A absolvit Seminarul Teologic la Curtea de Arges si Facultatea de Teologie Bucuresti, obtinand licenta in 1971. A fost contabil la Spitalul Judetean Targoviste intre 1964-1965. A slujit ca preot la Parohia Manjina - Izvoare ... citeste toata stirea