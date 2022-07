Preotul Marian Mihaila de la Parohia Adanca a trecut la cele vesnice la 45 de ani

Dupa o grea si indelungata suferinta, a trecut la cele vesnice, duminica - 17 iulie 2022, la numai 45 de ani, Pr. Marian Mihaila, de la Parohia Adanca, Protoieria Targoviste Sud.Parintele Marian s-a nascut la 4 mai 1977, in localitatea Adanca, jud. Dambovita, ca fiu al lui Ion si al Dorinei Mihaila. Scoala primara si cea gimnaziala le-a urmat in localitatea natala. In perioada 1992-1997, a urmat cursurile Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur din Targoviste, iar, in perioada 1997-2001, pe ... citeste toata stirea