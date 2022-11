Presedintele CCIA Dambovita: Se impune acreditarea restaurantelor in Romania

Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita - Valentin Calcan spune ca se impune schimbarea legislatiei, iar acreditarea (clasificarea) restaurantelor sa devina obligatorie, asa cum se intampla in tarile dezvoltate. In prezent, in Romania, oricine poate sa deschida, oriunde si oricand, un asa-zis restaurant fiindca nu este nevoie de o certificare profesionala. Din acest motiv, explica Valentin Calcan, s-a ajuns la situatia de a plati foarte mult pentru servicii de ... citeste toata stirea