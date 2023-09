Palatul Administrativ din judetul Dambovita, in care isi desfasoara activitatea patru institutii la nivel judetean - Consiliul Judetean Dambovita, Institutia Prefectului Judetului Dambovita, Directia Judeteana de Statistica Dambovita si Directia Judeteana pentru Cultura Dambovita, va intra intr-un proces de modernizare integrata. Acest obiectiv se va realiza printr-un proiect ce a fost aprobat in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. In acest scop, ... citeste toata stirea