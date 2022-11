Presedintele Partidului Ecologist Roman a fost retinut de DNA

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 noiembrie 2022, a presedintelui unui partid politic. Ulterior, pe surse, am aflat ca este vorba de Danut Pop, liderul Partidului Ecologist Roman. In sarcina acestuia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta.In ordonanta procurorilor se arata ca, in perioada noiembrie 2021 - februarie 2022, ... citeste toata stirea