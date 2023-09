Senatul a votat, astazi - 4 septembrie 2023, componenta Biroului permanent pentru a doua sesiune ordinara a acestui an. Partidul National Liberal este reprezentat in Biroul permanent de doi vicepresedinti, un secretar si un chestor. Senatorul Virgil Guran, presedinte al PNL Dambovita, a fost ales vicepresedinte al Senatului. Este pentru a treia oara cand Virgil Guran detine functia de vicepresedinte al Senatului, o dovada de recunoastere a activitatii depuse in cadrul Senatului Romaniei - se ... citeste toata stirea