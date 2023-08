De Sfanta Marie Mare, s-a petrecut in mai multe localitati de pe cuprinsul judetului Dambovita. Numim aici comunele Bucsani, Potlogi, Valeni Dambovita, Cornesti si Petresti.Oamenii s-au adunat in locurile special amenajate pentru desfasurarea evenimentelor, unde au urmarit programele artistice si solistii preferati, dar si pentru a taifasi despre viata de zi cu zi in fata unei halbe cu bere.De la aceste manifestari cultural-artistice si de divertisment nu a putut lipsi liderul PSD Dambovita ... citeste toata stirea