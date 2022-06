Prevalenta de 2,6% la virusurile hepatitice B si C in judetul Dambovita

In cadrul campaniei pentru depistarea hepatitelor virale B si C, derulata prin proiectul LIVERO 2 SUD, au fost testate pana acum 13.667 de persoane cu domiciliul in judetul Dambovita. Vorbim de 8.807 femei si 4.860 de barbati. In urma efectuarii testarii, au fost depistate 357 persoane infectate cu virusurile hepatitice B sau C.Din cele 357 persoane depistate pozitiv, 206 au infectia cu virusul hepatitic B si 151 sunt infectate cu virusul hepatitic C.Cu o prevalenta generala de 2.6% la ... citeste toata stirea