Prima zi de scoala, momente care ne raman intiparite pentru tot restul vietii in minte si in suflet!

Noul an scolar 2022-2023 a inceput cald, sub auspiciile unui soare bland de toamna. Portile scolilor si gradinitelor noastre s-au deschis pentru a primi cele mai tinere vlastare, mugurii care reprezinta viitorul tarii, care se modeleaza acum, se pregatesc pentru a construi in continuare societatea democratica si prospera.Prima zi de scoala. 5 septembrie 2022 - o zi incarcata de emotii. O sarbatoare a bucuriei si a sperantei, ce trebuie respectata si cinstita deopotriva de elevi, cadre