Primar din Prahova a incheiat contracte cu firmele mamei, fiicei si baiatului sau!

Agentia Nationala de Integritate a constatat ca primarul comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, s-a aflat in conflict de interese administrativ.Potrivit ANI, in timpul exercitarii mandatului de edil, Nicolae Dragan a semnat cu mentiunea "bun de plata" facturi emise de societatea in cadrul careia fiul sau detine calitatea de asociat unic si functia de administrator, precum si de societatea in cadrul careia mama persoanei evaluate a detinut calitatea ... citeste toata stirea