Primar Pucioasa: Cea mai importanta investitie a noastra a fost alimentarea cu apa din munte!

Administratia de la Pucioasa, sub conducerea primarului Constantin Ana, a reusit sa implementeze o serie de investitii care schimba, an dupa an, calitatea vietii in orasul de sub dealul Patranei. S-a actionat pe toate palierele: educatie, sanatate, drumuri, social, timp liber etc. Dintre toate, spune edilul Constantin Ana, cel mai important proiect ramane insa schimbarea sursei de alimentare cu apa a orasului si renuntarea la barajul de acumulare."Fara aductiunea realizata pentru alimentarea ... citeste toata stirea