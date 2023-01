Primar Targoviste: 24 ianuarie 1859 este data tiparirii certificatului de nastere al statului roman modern

Dincolo de fapta concreta a alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn in Moldova si Esara Romaneasca, oglinda ne obliga sa privim o isprava istorica fara precedent. A fost un moment vizionar de referinta, in care liderii si-au dat seama ca orgoliile individuale sunt dusmanii cei mai de temut si le-au infrant. In care si-au dat seama - poate pentru prima data - ca nimeni nu ne va ajuta daca nu suntem determinati sa ne ajutam noi insine. In care si-au dat seama ca nu e vorba de Cuza, in sine, ci ... citeste toata stirea