Primar Targoviste: Ma plec in fata tuturor celor care imbraca haina militara

Sunt cateva cuvinte in limba romana care inseamna mai mult decat litere adunate. "Patriotism", "curaj", "sacrificiu" alcatuiesc varful acelora care nu se rostesc, ci se simt. Caci nu poti vorbi, pur si simplu, despre patriotism, daca nu-l traiesti si tu.Armata Romana e suma celor mai frumoase insusiri ale neamului. Langa Biserica, reprezinta fundamentul de nezdruncinat al poporului, indiferent de timp si timpuri. E oglinda a tot ceea ce e mai bun in ADN-ul nostru, marturia ca am fost si ... citeste toata stirea