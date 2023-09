Primarul comunei Voinesti, din judetul Dambovita, Danut Gabriel Sandu, ne informeaza ca optimismul sau s-a transformat in pesimist, vazand ce se intampla in societatea romaneasca, pe scena politica, in cercurile puterii, in lumea celor care se cred intangibili si care au impresia ca lor li se cuvine totul."Intr-o tara a tuturor posibilitatilor, in care exceptiile codului fiscal sunt de ordinul sutelor, unde mita pentru un singur om a ajuns echivalentul unui kilometru de asfalt cu santuri ... citeste toata stirea