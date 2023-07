Ororile consumate in caminele de batrani de la marginea Capitalei, nu in cine stie ce locuri ascunse din strafundul tarii, au oripilat opinia publica. Un asemenea val de indignare nu am mai intalnit de prin anii '90, cand se dusese buhul in lume despre orfelinatele groazei din Romania. Apoi, ne-am luptat mult sa ne recastigam imaginea de popor bland, civilizat, fara apucaturi barbare, de tortionari.Acum, se intampla din nou. Ciudat este ca intr-un moment politic nou. Dupa instalarea, pe ... citeste toata stirea