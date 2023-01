Primaria Gura Ocnitei infiinteaza mai multe puncte pentru plata taxelor si impozitelor locale

Primaria Gura Ocnitei ii instiinteaza pe cetatenii comunei ca pot beneficia, pana la 31 martie, de un bonus de 10% pentru plata integrala a taxelor si impozitelor pentru anul 2023."Plata poate fi realizata la sediul Primariei, in intervalul luni-vineri, conform programului afisat pe pagina noastra de Facebook, sau la sediul Caminului Cultural Adanca, in fiecare marti, incepand cu data de 07.02.2023, intre orele 09:00-13:00, sau la sediul Biblionet din Sacuieni, in fiecare miercuri, incepand ... citeste toata stirea