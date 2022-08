Primaria Gura Sutii a demarat un proiect care ii da comunei o imagine europeana

De cand administratia publica locala de la Gura Sutii este condusa de primarul Constantin Dinu, si asta s-a intamplat cu multi, multi ani in urma, comuna se afla intr-o continua prefacere in plan socio-edilitar. Nu enumeram acum tot ceea ce a facut pentru comunitatea sa. Inventarul realizarilor ar fi lung si oricum schimbarile in bine se vad la tot pasul.Ne oprim la unul dintre ultimele proiecte aflate astazi in derulare: amenajarea de trotuare, santuri si podete de acces in gospodariile ... citeste toata stirea