La capitolul infrastructura indispensabila asigurarii unui trai in confort si civilizatie europeana, comuna Nucet mai are de sarit un hop. Constructia retelei de canalizare. Deocamdata, se asteapta inceperea lucrarilor, in Nucet si Cazaci, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), derulat prin Compania de Apa Targoviste-Dambovita, si la Ilfoveni, printr-o investitie finantata prin Programul National "Anghel Saligny".Primarul Luisa Barboiu ne informeaza ca proiectul de canalizare ... citeste toata stirea