Primaria Pietrosita a finalizat lucrarile la Gradinita Dealu Frumos

Leonard Ion Dicu - primarul comunei Pietrosita, judetul Dambovita, a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, proiectele pe care administratia publica locala le are in implementare in aceasta perioada. Localitatea fiind una cu putine resurse financiare proprii, edilul este preocupat sa acceseze toate programele de finantare nerambursabila.Proiecte implementate prin PNDL:- modernizarea sistemului de iluminat public- reabilitarea si dotarea gradinitei din satul Dealu Frumos- ... citeste toata stirea