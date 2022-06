Primaria Poiana, parteneriat cu CJ Dambovita pentru asfaltarea a doua drumuri satesti

Primaria Poiana va implementa un nou proiect in parteneriat cu CJ Dambovita (50%-50%), prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala. Este vorba despre asfaltarea a doua drumuri satesti in lungime totala de 2,827 km, respectiv: DS 119 (Gerila pana la raul Dambovita) si DS 581 (Silcu - Stavilar). Contractul de finantare, in valoare de 3 milioane de lei, a fost semnat in data de 31 mai 2022. Urmeaza acum organizarea licitatiej pentru desemnarea constructorului si apoi lucrarile propriu-zise. Daca ... citeste toata stirea