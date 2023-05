Potlogi este una dintre localitatile din judetul Dambovita care s-a dezvoltat intr-un ritm accelerat in ultimii ani. In toate satele comunei, au aparut obiective socio-economice si educative noi, moderne, construite dupa toate cerintele contemporaneitatii, dar pastrand totusi pata de traditie si de istorie a acestor locuri placute de domnitorul Constantin Brancoveanu, care si-a zidit aici un palat devenit simbol al comunitatii.Putine asezari din judet se pot lauda ca au in structura ... citeste toata stirea