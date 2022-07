Primaria Pucioasa are proiecte de modernizare pentru 105 strazi. Vezi lista!

Primarul de la Pucioasa, Constantin Ana, se afla in permanenta in dialog cu locuitorii orasului, la sediul administratiei publice, pe strada, organizand intalniri punctuale si, mai ales prin intermediul retelele de socializare atat de utilizate astazi.Asa a procedat Constantin Ana dinainte sa fie ales in functie, in anul 2016, si va continua la fel intrucat considera ca numai printr-o comunicare deschisa poate obtine ceea ce si-a propus cand a decis sa candideze: sa transforme Pucioasa ... citeste toata stirea