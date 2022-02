Primarul municipiului Mangalia, judetul Constanta, a anuntat ca agentii economici din domeniul turistic si comunitatea locala pot oferi adapost cetatenilor ucraineni care au fugit din calea razboiului, lasand in urma toata agoniseala lor de-o viata, si s-au indreptat spre Romania.Spune edilul Radu Cristian ca in Mangalia si in stagiunile de pe litoralul romanesc sunt suficiente ... citeste toata stirea