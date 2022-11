Primaria Targoviste a finalizat pregatirile pentru actiunile de deszapezire

Primaria Targoviste are la dispozitie 250 de oameni si 60 de utilaje pentru a desfasura actiunile de deszapezire in aceasta iarna - a anuntat, astazi, edilul Daniel Cristian Stan, dupa ce a inspectat baza materiala de la Directia de Salubritate. Totodata, vor fi angrenati in aceasta activitate si toti beneficiarii de ajutor social. De asemenea, exista stocuri suficiente de materiale antiderapante, respectiv: carburant, nisip - 600 de tone, clorura de calciu - 80 de tone si sare - 400 de tone. ... citeste toata stirea