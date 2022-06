Primaria Targoviste a obtinut 42 de milioane de lei sa modernizaze 17 strazi si trotuarele aferente

Primaria Targoviste a obtinut o finantare in valoare de 42 de milioane de lei, prin Programul National "Anghel Saligny", pentru modernizarea a 17 strazi din municipiu, in lungime de peste 12 km. De asemenea, se va interveni si asupra trotuarelor aferente - spune edilul Daniel Cristian Stan. Administratia publica locala va lansa, in scurt timp, licitatia de executie. De precizat ca termenul de finalizare a lucrarilor nu depaseste 12 luni, din momentul predarii amplasamentului catre constructor. ... citeste toata stirea