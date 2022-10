Primaria Targoviste a obtinut finantare pentru un centru de colectare a deseurilor pe Soseaua Gaesti

Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a semnat, in aceasta dimineata, la sediul Guvernului, contractul de finantare pentru construirea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar. Fondurile sunt asigurate prin Programul National de Redresare si Rezilienta, iar cetatenii vor putea sa duca in acest centru inclusiv deseurile din materiale de constructii, pentru care nu prea exista solutii in acest moment.Centrul va fi amenajat pe soseaua Gaesti si va avea o ... citeste toata stirea