Primaria Targoviste: Bilantul anului 2022 si programul investitional pentru 2023. VIDEO

Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a sustinut, astazi - 21 decembrie 2022, alaturi de viceprimarii Monica Ilie si Catalin Radulescu si administratorul public Gabriel Boriga, o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat principalele rezultate ale anului 2022 si programul investitional pentru 2023. A punctat edilul ca au fost receptionate 21 de proiecte si alte 71 sunt in diferite etape de implementare.