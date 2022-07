Primaria Targoviste construieste un parc de fitness in Micro IX

Primaria Targoviste are in implementare, in aceasta perioada, un proiect de regenerare urbana in zona Scolii Nr. 8 "Mihai Viteazul", pe strada Matei Vladescu. Un teren de aproximativ 1.000 mp, care nu mai arata deloc bine, este transformat intr-un parc de fitness, cu miniteren de baschet si spatiu verde. Investitia, in valoare de 700.000 lei, este realizata cu fonduri din bugetul propriu al municipalitatii. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat la sfarsitul lunii mai si urmeaza sa ie ... citeste toata stirea