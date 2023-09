In aceasta perioada de toamna frumoasa, in Targoviste, se lucreaza la reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere. Bulevard cu bulevard, strada cu strada, fie din zona centrala, fie din cartierele marginase.Ieri - 27 septembrie 2023, primarul Cristian Daniel Stan s-a aflat pe Bulevardul Libertatii, in zona intersectiei de la Colegiului Economic, de unde a pornit executia proiectului de reabilitare si modernizare a trotuarelor si a carosabilului. Investitia este finantata prin ... citeste toata stirea