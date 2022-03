Primaria Targoviste ofera cazare si masa pentru 40 de refugiati ucraineni

Primaria Targoviste a anuntat ca pune la dispozitia refugiatilor din Ucraina 40 de locuri de cazare si masa in cladirea Centrului rezidential din Micro XI. De asemenea, le asigura consiliere juridica, asistenta medicala si translator.Reamintim ca administratia municipiului Targoviste a demarat si o campanie de strangere de ajutoare umanitare, in colaborare cu Consiliul Judetean al Elevilor Dambovita si cu sprijinul Crucii Rosii si al Ambasadei Romaniei in Ucraina.Punctul de colectare din ... citeste toata stirea