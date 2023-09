Primaria si Consiliul Local Titu au premiat, ieri - 6 septembrie 2023, elevii si prefesorii indrumatori care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri, pe parcursul anului scolar 2022-2023.Festivitatea este una de traditie in orasul Titu. De altfel, edilul Traian Niculae a initiat, inca de la preluarea primului mandat, in anul 2012, numeroase proiecte pentru imbunatatirea calitatii sistemului de invatamant in oras si pentru stimularea performantei in educatie.Valoarea totala ... citeste toata stirea