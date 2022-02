Primaria Varfuri, anunt licitatie publica pentru inchirierea islazurilor, 1 martie 2022

Primaria Varfuri, prin reprezentant al comunei Razvan BANARU - Primar, cu sediul in comuna Varfuri, sat Suvita, nr. 137, judetul Dambovita, tel. 0245/ 233102, fax 0245/ 233063, e-mail: primariavarfuri@yahoo.com, anunta inchirierea prin licitatie deschisa a islazurilor comunale, in suprafata de 57.05 va, aflate in proprietatea publica a comunei (izlaz Merisoru - 33.95 ha, izlaz Corboaica - 23.10 ha).Derularea procedurii:Data limita pentru solicitarea clarificarilor - 28.02.2022, ora 14:00. ... citeste toata stirea