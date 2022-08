Primaria Voinesti a suspendat activitatea in patru scoli. Elevii au fost comasati la centru

Decizie istorica la Voinesti, unde Consiliul Local a aprobat, cu unanimitate de voturi, suspendarea cursurilor in patru scoli din comuna - Gemenea Bratulesti, Suduleni I-IV, Suduleni V-VIII si Izvoare, urmand ca elevii sa fie transportati in satul de centru. Masura a fost imbratisata de parinti, dar si de Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic din localitate, unitate de invatamant care avea 7 sali de clasa libere in cladirea principala, din 13.Ideea ca toti copiii din comuna sa ... citeste toata stirea