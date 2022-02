Primaria Voinesti, colaborare cu medicii de familie in folosul locuitorilor din Manga

Primarul de la Voinesti, judetul Dambovita, a venit cu o noua initiativa utila locuitorilor comunei, in situatia de fata este vorba despre o masura in sprijinul satenilor din Manga.Danut Gabriel Sandu a gasit intelegere la cei doi doctori de familie la care sunt inscrisi oamenii din Manga si, incepand cu aceasta luna, o data pe saptamana, acestia vor acorda asistenta medicala in cadrul Centrului de zi pentru persoane varstnice.Satenii au astfel posibilitatea sa scape de un drum de 3,5 km ... citeste toata stirea