Edilii de la Voinesti s-au pregatit, asa cum fac an de an din 2008 incoace, pentru a primi la Primarie grupurile de colindatori, in seara zilei de 23 decembrie, incepand cu ora 18:00. Este o traditie la care tin foarte mult, intrucat le da oamenilor sentimentul ca fac parte dintr-o mare familie.Asadar, toti cei care vor pleca ... citeste toata stirea