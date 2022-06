Primaria Voinesti, obiectiv aproape indeplinit: asfaltarea tuturor strazilor din comuna (70 km)

Primarul de la Voinesti - judetul Dambovita, Danut Gabriel Sandu, si-a propus ca pana la finalul acestui mandat, adica pana in 2024, sa nu mai existe in comuna niciun crampei de drum neasfaltat si este foarte aproape de atingerea acestui obiectiv. Ne-a spus, simplu, ca nu reprezinta neaparat un lucru extraordinar, cum ni se pare noua, ci ca asa vede normalitatea. Nu-l contrazicem, dar, cand ai in localitate 70 km de strazi si ulite, si toate erau neasfaltate atunci cand ai fost ales primar, ... citeste toata stirea