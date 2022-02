Primarul de la Branistea a prins tupeu si minte cu nerusinare! Declaratii VIDEO deputat Marian Esachianu

Deputatul Marian Esachianu, fost primar al comunei Branistea, din judetul Dambovita, a demontat, astazi - 17 februarie 2022, in cadrul unei conferinte de presa, afirmatiile actualului edil, in legatura cu investitiile preluate si activitatea Consiliului Local, majoritar PSD. Spune Esachianu ca liberalul Mihai Visinescu nu doar ca este nepregatit pentru munca in administratie, dar "a prins tupeu si minte cu nerusinare".Da, bugetul comunei Branistea pentru 2022 nu a fost inca aprobat, insa ... citeste toata stirea