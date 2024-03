Primarul Matei Gheorghita (ex PRO Romania) in randurile PSD

Astazi, prin intermediul unei postari publicate pe pagina personala de facebook, primarul in functie al comunei Selaru, Matei Gheorghita, si-a anuntat trecerea in tabara social democratilor, alaturandu-se astfel valului de edili care au trecut de la PRO Romania si PNL in tabara Partidului Social Democrat organizatia Dambovita. "Dragii mei consateni, Va anunt ca la alegerile din 9 iunie voi candida pe lista PSD Dambovita! Decizia este una mai mult decat normala, avand in vedere ca, ... citește toată știrea