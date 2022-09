Primarul orasului Pucioasa, precizari privind lucrarile de modernizare a infrastructurii educationale locale

Dragi copii, dragi parinti, stimate cadre didactice,Astazi, incepe un nou an scolar, intr-o varianta noua, cu schimbari destul de multe (si nu toate bine venite), la capatul unei vacante de vara "fierbinti", in care cadrele didactice ce lucreaza efectiv cu elevii s-au luptat pentru a indrepta anumite decizii luate de actuala conducere a Ministrului Educatiei! Desi constat o anumita bulversare in randul elevilor, parintilor si chiar al profesorilor, o sa ma opresc din analiza mea aici si o sa ... citeste toata stirea