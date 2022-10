Prin PJDL, baza sportiva noua, la Visina

Locuitorii comunei Visina beneficiaza, de astazi, de un teren de sport multifunctional - investitie ce vine in sprijinul celor interesati de o dezvoltare fizica armonioasa, de mentinerea starii de sanatate la cote optime si, in plus, de cultivarea spiritului de echipa si a celui de competitie.Baza sportiva este o investitie in valoare de 492.813,22 lei, din care suma de 166.632,13 lei este finantarea alocata de Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea acestui proiect in cadrul PJDL - ... citeste toata stirea