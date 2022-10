Prin PJDL, comuna Dobra isi extinde patrimoniuL cu o baza sportiva moderna

In satul Dobra din comuna cu acelasi nume, o baza sportiva multifunctionala a fost data astazi, 13 octombrie 2022, in folosinta si ii asteapta pe membrii comunitatii care indragesc miscarea in aer liber sa practice, in conditii moderne, diferite activitati sportive.Baza sportiva a fost inaugurata de presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, initiatorul Programului Judetean de Dezvoltare Locala, program de finantare care a facut posibila realizarea acestei investitii. ... citeste toata stirea