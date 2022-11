Pe fondul scumpirii materialul lemnos si al frigului, s-au intetit si furturile din padure. Atacurile sunt din ce in ce mai dese. Politistii si jandarmii stau de veghe in zonele predispuse unor astfel de actiuni, incercand sa ii descurajeze pe hoti.Ieri - 27 noiembrie, politistii de la Sectia Rurala Valea Mare au surprins pe DJ 702L, in satul Telesti, comuna Ludesti, un tanar de 17 ... citeste toata stirea