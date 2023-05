La data de 27 mai a.c., in jurul orei 21:00, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Butimanu au oprit pentru control, pe DJ 711, in localitatea Cojasca, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu o valoare de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a fost condus la spital pentru ... citeste toata stirea