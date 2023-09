La data de 26 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Sectiei nr. 6 Politie Rurala Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fata de un barbat de 27 de ani, din comuna Manesti, a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cel in cauza este cercetat intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta ... citeste toata stirea