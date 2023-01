Prinsi la volan fara a poseda permis de conducere

La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 00:45, politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au oprit pentru control, pe drumul judetean 721 A, in localitatea Burduca, un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Cuparu. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul avea suspendata exercitarae dreptului de a conduce.In cauza, a fost intocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede ... citeste toata stirea