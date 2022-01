Procedura care priveste modernizarea drumului Targoviste-Sinaia continua

Procedura care priveste modernizarea drumului Targoviste-Sinaia MERGE MAI DEPARTE!", transmite Corneliu Stefan, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, in contextul in care au aparut anumite informatii despre faptul ca licitatia pentru acest tronson de drum a fost suspendata, informatii pe care deputatul USR de Dambovita, Daniel Blaga, le-a facut publice pe pagina sa de socialuzare."STARE PROCEDURA : IN DESFASURARE! Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 ... citeste toata stirea