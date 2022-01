Programul "Citeste-mi 100 de povesti" exista deja in 35 de gradinite dambovitene! Asociatia OvidiuRo a lansat a treia sesiune de inscriere!

In cursul zilei de ieri, Asociatia OvidiuRo a lansat, in sistem online, pe pagina de Facebook, cea de-a treia serie de inscriere a gradinitelor publice in programul national de stimulare a lecturii in gradinite si in familie, intitulat "Citeste-mi 100 de povesti!"Programul este dedicat in special prescolarilor din comunitati dezavantajate si educatoarelor lor, din mediul rural si urban.OvidiuRo si-a propus ca pana in anul 2025 sa transforme in gradinite-biblioteca TOATE gradinitele publice ... citeste toata stirea