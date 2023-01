Programul lucrarilor de infrastructura rutiera din judetul Dambovita, 30 ianuarie - 3 februarie 2023

Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 30 ianuarie - 03 februarie 2023, va desfasura, prin societatile comerciale de profil, urmatoarele activitati de infrastructura rutiera:1. Siguranta circulatiei - semnalizare rutiera - montaj indicatoare rutiere si elemente pentru siguranta circulatei2. Intretinerea curenta a drumurilor judetene in sezonul rece - iarna 2022-2023- aprovizionat materiale antiderapante in bazele LDP Dambovita- ... citeste toata stirea