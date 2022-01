Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din judetul Dambovita, 17 - 21 ianuarie 2022

Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 17 - 21 ianuarie 2022, va efectua, prin societatile comerciale de profil, urmatoarele activitati la infrastructura rutiera:1. Intretinere curenta a drumurilor in sezonul rece, iarna 2021 - 2022:- pregatire baze deszapezire, utilaje, aprovizionat materiale antiderapante, semnalizare rutiera- activitate de deszapezire in functie de conditiile meteo2. Asigurarea scurgerii apelor in zona DJ 711A tronson ... citeste toata stirea